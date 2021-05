Stripauteur en politicus Marc "DeMarck" Daniëls (62) overleden na wekenlange strijd tegen coronavirus

In 1999 bedacht DeMarck samen met zijn kompaan Rik Dewulf een stripreeks rond de figuurtjes Stam, Pilou en opa Fons. De personages werden de mascotte van de gelijknamige, populaire kinderpostzegelclub van De Post. In 2011 kreeg de reeks een eigen stripmuur in het Brusselse café Het Goudblommeke in Papier. Het duo DeMarck-DeWulf (Studio Max!) maakte onder andere ook stripreeksen rond De Planckaerts, Kamiel Spiessens en Alexander De Grote.

Daniëls was eveneens actief als kunstschilder en gaf jarenlang teken- en schilderles aan kinderen en volwassenen. Ook op politiek vlak was Daniëls geëngageerd in "zijn" Brussel. Zo werkte hij enkele jaren op het kabinet van toenmalig schepen Els Ampe (Open VLD) in Brussel-stad. Sinds september 2020 verving hij Brussels Minister Sven Gatz (Open VLD) als gemeenteraadslid in zijn woonplaats Jette.