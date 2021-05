Team van VIB-KU Leuven identificeert sleutelmolecule voor het beheersen van infecties

"De interactie tussen macrofagen en pathogenen zoals bacteriën, parasieten en het piekproteïne van SARS-CoV-2 verhoogde de hoeveelheid miR-210, waardoor een ontstekingsreactie van macrofagen ontstond. Dit suggereert een mogelijke betrokkenheid van miR-210 tijdens infecties en ontstekingen", zei dokter Virga.



Het team van Mazzone toonde, samen met nationale en internationale collega's, aan dat de expressie van miR-210 - het tot uitdrukking komen ervan zodat het in mindere of meerdere mate aanwezig is in de cel - functioneel relevant is, dus een invloed heeft op het verloop van de ziekte.

"In muismodellen voor verschillende ziekten remden we miR-210 met behulp van zowel genetische tools als medicijnen. Hierdoor konden we hun overleving vergroten en de symptomen veroorzaakt door sepsis of pathogene infecties verzachten. Deze positieve effecten waren het resultaat van het dempen van de ontstekingsreactie door de expressie van miR-210, met name in macrofagen", zei Mazzone.