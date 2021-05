Twee zonnepanelenparken op site van Terhills in Dilsen-Stokkem in gebruik genomen

Eén zonnepanelenpark ligt er op het land, op het vliegasstort. Het andere ligt op het water, de vroegere grindplas. Beide parken zullen onder meer stroom leveren aan het Terhills Resort dat Center Parcs daar vanaf eind deze maand gaat uitbaten. "In het totaal wordt er zo'n 3.000 MegaWatt uur (MWh) per jaar geproduceerd", zegt Luc Driesen van de Limburgse investeringsmaatschappij (LRM). "De stroom wordt via twee directe lijnen geleverd aan het vakantiepark en die zal de stroom gebruiken voor de 250 vakantiewoningen die eind deze maand in gebruik genomen worden worden."

(lees verder onder de foto)