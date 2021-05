Verloren gewaand altaar dat Britse soldaten uit puin van Franse kerk redden, keert naar Talbot House terug

De terugkeer van het oude altaar uit het Talbot House in Poperinge is niet onopgemerkt voorbij gegaan. Er ging een hele ceremonie aan gepaard met Britse militairen en re-enactors, verkleed als soldaten en verpleegsters uit de Eerste Wereldoorlog. Het altaar is dan ook van grote betekenis voor het museum. Britse soldaten redden het destijds uit de ruïnes van een Normandische kerk en schonken het aan Talbot House, dat toen een soldatenclub was. Het werd gebruikt voor vieringen in de zolderkapel en moest de herinnering levend houden aan de gesneuvelde vrienden van de soldaten die het altaar hadden geschonken. Dat staat zelfs letterlijk op een gedenkplaatje dat er op is vastgemaakt: "This altar came from one of the destroyed churches of Caen (Normandy) en Presented to the old house Poperinghe as a memorial of our comrades who gave their lives in the battles of Normandy and Germany June 6 1944 - May 8 1945."

