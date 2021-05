Vernieuwd kunstwerk “Vogel-locker” moet vogels lokken: "Nestkastjes vervangen hoofd en edele delen"

Het beeld staat niet langer in het centrum van Aarschot, maar is verplaatst naar de Mottestraat in deelgemeente Rillaar, daar staat het in de natuur. Wilfried hoopt dan ook dat er vogels zullen gaan huizen in de nestkastjes. “De nestkastjes zijn op maat gemaakt. Er zijn kastjes voor mussen, er is ook een mezenkast en eventueel zouden er ook bijen of vleermuizen in kunnen. Het ligt ook vlakbij een vogelreservaat, de kans zit er dus zeker in dat er vogels zullen komen.”