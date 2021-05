Verzet tegen mondmasker tijdens bevalling: "Een kind baren is intensiever dan een voetbalwedstrijd spelen"

In het Augustinusziekenhuis in Antwerpen waar Johan Van Wiemeersch werkt, wordt “het dragen van het mondmasker tijdens de arbeid en de bevalling zeer goed verdragen bij de meeste vrouwen. We meten dit niet, maar de algemene teneur bij onze patiënten en vroedvrouwen is dat het geen grote hinder met zich meebrengt.” Johan Van Wiemeersch voegt eraan toe: “Vrouwen worden niet in een dwangbuis gestoken. We hebben respect voor voor individuele gevallen met ademhalingsmoeilijhheden en benauwdheid.”