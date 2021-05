Vlaamse Volkssterrenwachten stimuleren schoolkinderen om op 10 juni veilig naar zonsverduistering te kijken

De volkssterrenwachten hebben een informatiepakket samengesteld om schoolkinderen voor te bereiden. Ze stellen ook eclipsbrilletjes ter beschikking om veilig naar de zon te kunnen kijken.

Van den Broeck wil kinderen graag stimuleren om naar de zonsverduistering te kijken. "We willen vooral de interesse voor wetenschap en sterrenkunde aanwakkeren bij de leerlingen. Het feit dat die zonsverduistering tijdens de schooluren valt is ook uitzonderlijk en daar moeten we van profiteren. De volgende eclips die we in ons land gaan kunnen zien zal in het najaar van volgend jaar zijn en dan is het weer waarschijnlijk minder gunstig dan nu in juni."

