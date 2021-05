Volledig kabinet van Truiense burgemeester Veerle Heeren (CD&V) werd gevaccineerd

De oppositie in Sint-Truiden vroeg vorige week een onderzoek naar de vaccinatiekwestie van burgemeester Heeren. Vanavond staat een extra gemeenteraad op de agenda over de kwestie die is samengeroepen door de meerderheidspartijen.

Die zullen ook het woord voeren om hun visie op de vaccinatie van Heeren en haar entourage te geven. Onder andere coalitiepartner N-VA spreekt van een grote fout die Heeren heeft gemaakt.

Intussen blijkt dat de hele heisa wel eens tot vertraging zou kunnen leiden bij de vaccinaties in Sint-Truiden. Dat bevestigt de manager van het vaccinatiecentrum, die naar eigen zeggen de voorbije dagen nogal wat tijd heeft verloren aan de heisa. Eind vorige week kreeg het centrum bijvoorbeeld de onderzoeksrechter en het parket over de vloer, na een klacht van burgemeester Veerle Heeren over schending van het medisch beroepsgeheim.