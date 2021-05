Voorbeeldige studenten vertrekken tijdig van Leuvense terrassen

Dat ze talrijk waren gisterenavond op de Oude Markt in Leuven. De studenten die na een maandenlange lockdown weer buiten mogen komen. Of het studentenleven daarmee helemaal terug is in Leuven, daar zijn de meningen verdeeld over. Drie jonge vrouwen vertellen: "We hebben onze vrijheid terug. En je merkt dat iedereen vrolijker rond loopt. Het is fijn dat we al terug op café kunnen gaan en vrienden zien. Al is het nog niet helemaal zoals vroeger."

Een andere jongeman is wat minder enthousiast. "Het studentenleven is nog lang niet terug. We mogen blij zijn met de versoepelingen. Maar het komt nog niet in de buurt van vroeger." Zijn vriend staat hem bij: "Het grootste verschil is dat we om 22u de Oude Markt moeten verlaten en niet tot 7u 's ochtends kunnen doortanken. We mogen ook veel minder muilen, dat wordt afgeraden want iedereen draagt een mondmasker (lacht) . Mocht iemand me twee jaar geleden gezegd hebben dat ik blij zou zijn om één pint te drinken op een terras, zou ik het amper geloven. Ik drink er normaal namelijk 20. Maar ik ben blij dat ik er eentje kan consumeren."