Voorlopig geen goed seizoen voor aardbeien: duurder dan normaal

De komende weken mogen we een dipje in de Oost-Vlaamse aardbeioogsten verwachten. Door het mindere weer zijn enkel de aardbeien van verwarmde of gestookte serres klaar om verkocht te worden. Het is net in deze periode dat er een grote vraag is, ook vanuit het buitenland. "De markt moet bevoorraad worden door verwarmde serres, maar die stock is heel dun aan het worden", geeft Alain Luts van Fresa Aardbeien in Beveren mee.