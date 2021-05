Welke vragen heb jij over de nieuwste beslissingen van het Overlegcomité? 

Fitnesscentra, publieke sauna's en bioscopen die vanaf 9 juni heropenen. Weer 4 mensen bij je thuis ontvangen en 1 dag per week naar het werk. Evenementen met 200 personen binnen en 400 personen buiten. Vanaf 1 juli reizen met het Europese "groene coronacertificaat" en vanaf 13 augustus grote festivals. De lijst met versoepelingen die het Overlegcomité vandaag aankondigde, is lang. Heb jij hier vragen over? Stuur ze ons via onderstaand formulier.