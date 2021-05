Wat brengt de toekomst voor AstraZeneca na het "neen" van de EU en de mogelijke imagoschade?

Los daarvan waren er de problemen met (uiterst) zeldzame gevallen van trombose in combinatie met een laag aantal bloedplaatjes bij sommige ingeënte mensen. In sommige landen is intussen een leeftijdsgrens ingesteld voor het vaccin, andere landen zoals Denemarken willen het niet meer gebruiken of overwegen het definitief te schrappen.

In de Verenigde Staten is het vaccin nog steeds niet op de markt, in afwachting van de officiële goedkeuring van het voedsel- en geneesmiddelenagentschap (FDA). Miljoenen vaccins van AstraZeneca liggen er gewoon te wachten in opslagplaatsen. De VS liet al uitschijnen dat ze AstraZeneca niet meer nodig hebben, omdat ze toch al genoeg andere vaccins hebben.

Welke impact kan dit op z'n minst hobbelige parcours hebben voor AZ?