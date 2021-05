Willy Sommers geeft eerste optreden sinds coronacrisis bij serviceflats in Waarloos: "Eindelijk nog eens plezier!"

"Het was veel te lang geleden dat we nog zo'n plezier konden maken", zegt Imelda, een van de bewoonster. Zij stak enthousiast de handen in de lucht, toen Willy vroeg wie al zijn liedjes kent. "Ah ja, natuurlijk, dat is onze generatie. Al begin ik ze stilaan dooreen te slaan, want het zijn er veel." Wanneer aangehaald wordt dat Willy ook al 68 is, begint ze te dromen: "Hij kan hier ook komen wonen! Dan kan hij elke week voor ons zingen", lacht ze ondeugend.