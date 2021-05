Nederlandse auteur Jeroen Brouwers (81) wint Libris Literatuurprijs met "laatste" roman "Cliënt E. Busken"

In "Cliënt E. Busken" zit het hoofdpersonage vastgesnoerd in een rolstoel en praat niet meer. Inwendig echter is er sprake van "woest kolkend, opvlammend innerlijk leven", schrijft het juryverslag. "Je zit als lezer in zijn hoofd, je wordt hem haast zelf. Brouwers zuigt je mee in dit verslavende taalcircus, een ware krachttoer, hilarisch en ontluisterend tegelijk."