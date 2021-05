Aquaduct van Constantinopel, langste waterkanaal van antieke wereld, had 2 goten boven elkaar voor onderhoud

Bijna elke stad in het Romeinse Rijk had een overvloedige toevoer van vers, stromend water, en in sommige gevallen was het volume aan water zelfs groter dan het nu is.

Kalkafzettingen en het waterbeheer van de Byzantijnen

Uit de annalen van de stad is echter duidelijk dat het systeem meer dan 700 jaar in gebruik is geweest, tot minstens in de 12e eeuw.

Sürmelihindi en haar team bestudeerden de afzettingen van calciumcarbonaat in het aquaduct, met andere woorden de kalkaanslag die zich vormde in het stromende water. Die afzettingen kunnen heel wat informatie geven over het waterbeheer en de omgeving in die tijd.

De stad groeide echter en in de vijfde eeuw werd het systeem uitgebreid naar bronnen die in vogelvlucht op zo'n 120 kilometer van de stad lagen. Het aquaduct zelf liep echter uiteraard niet in een rechte lijn en het kreeg zo een totale lengte van minstens 426 kilometer. Het werd daarmee het langste in de antieke wereld.

Een dubbele constructie voor het onderhoud