Bioscoop "Beverly Screens" in Knokke-Heist stopt ermee na 33 jaar

Steeds betere televisietoestellen, met scherp beeld en goed geluid, en het succes van streamingdiensten maken dat meer en meer mensen thuis naar films kijken. Dat is uiteraard een streep door de rekening van de bioscopen. Vooral de kleinere complexen zien af van de concurrentiestrijd. Voor de familie Noseda gaat het zelfs zo ver dat ze nu, na 25 jaar uitbating, besloten hebben om hun zaak te sluiten. "De gouden jaren waren al een tijd voorbij", zegt John Noseda. "We dachten er al langer aan om te stoppen, maar corona heeft alles in een stroomversnelling gebracht. Eigenlijk liggen we al stil van bij het begin van de pandemie. Er mocht tussen de 2 lockdowns door wel wat volk komen, maar in die periode werden alle grote releases uitgesteld, waardoor we het met B-films of oudere films moesten doen. En dat was niet zeer motiverend."