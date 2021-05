Congolese arts krijgt opleiding in Jessa Ziekenhuis Hasselt om te werken met toestel dat hartfalen opspoort

In Congo, een land met meer dan 80 miljoen inwoners, zijn er maar drie ziekenhuizen die beschikken over een echocardiografietoestel. “In en rond mijn eigen stad Kindu wonen ongeveer een half miljoen mensen, en dat terwijl er geen enkele cardioloog of geschikte materiaal aanwezig is”, vertelt dr. Amsini. “Toch zien we dat 7 tot 10 procent van de patiënten die in ons ziekenhuis wordt opgenomen kampt met hart- en vaatziekten. Gemiddeld sterven mensen in Congo dan ook 20 jaar vroeg dan in Europa.”