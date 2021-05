Crisisoverleg in Geel: opvallend veel bijkomende besmettingen 

In Geel is er gisterenavond crisisoverleg geweest, omdat daar vorige week gemiddeld zo'n 20 coronabesmettingen per dag bijkwamen. Dat is het hoogste aantal in de regio. Er ligt een afdeling van een slachthuis stil en er zitten ook minstens zeven klassen van scholen in quarantaine. De burgemeester vermoedt dat mensen de coronaregels minder goed naleven, nu de vaccinaties goed op gang komen. Het testcentrum bij het ziekenhuis zal al meer open zijn.