Darts boomt: "Veel oude spelers halen hun dartsbord weer uit de kelder"

De dartssport is razend populair en dat is ook te merken bij de Limburgse dartshops. Die doen namelijk gouden zaken, blijkt uit een rondvraag van Het Belang van Limburg. Nele Hopstaken van "Dartsplekje bij Nele" in Zonhoven bevestigde dat bij Radio 2 Limburg. Sinds half december, na de eerste dartsuitzending op VTM, is de verkoop ontploft. "Het was wel even schrikken", vertelt Hopstaken. "Ik had me voorbereid, maar blijkbaar niet voldoende. De Brexit heeft redelijk wat moeilijkheden met zich meegebracht, omdat veel vanuit Engeland komt. Darts is daar een populaire sport. Ondertussen zijn die problemen wel van de baan en kunnen we al onze klanten helpen."