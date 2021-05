De stinkende reuzenaronskelk in de plantentuin van Meise gaat weer bloeien

Het is altijd een speciaal moment als de reuzenaronskelk begint te bloeien in de serre van de plantentuin van Meise, en sinds vanmiddag is het zover. Maar overmorgen is het alweer gedaan, want de bloei duurt iets minder dan 48 uur. De reuzenaronskelk is een zeldzame plantensoort die in de tropische bossen van Sumatra groeit. "Door ontbossing is de plant met uitsterven bedreigd", zegt Manon Van Hoye van de plantentuin. "Daarom is het belangrijk dat wij als botanische tuin ervoor zorgen dat die plant, net zoals andere bedreigde planten, blijft bestaan."

De plant in Meise is 2 meter en 19 centimeter hoog, de knol kan wel 130 kilo wegen. De reuzenaronskelk verspreidt ook een speciale geur die vergeleken wordt met de stank van rottend vlees of dode muis, zeggen sommigen. Door die geur worden insecten aangetrokken die kunnen zorgen voor bestuiving.