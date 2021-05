Diksmuidse nicht van slachtoffer Fourniret: "Hij was een ijskoude man"

"Het overlijden van Fourniret en het feit dat de zaak weer overal in de media komt, maakt veel gevoelens los", bekent Jenny Bouckaert uit Diksmuide. "Ik herinner me de gruwelijke verhalen die ik gehoord heb en de beelden die ik gezien heb tijdens het proces. Maar het feit dat Fourniret weg is, dat doet mij niks". Jenny woonde in 2004 het hele proces bij tegen het zogenaamde "monster van de Ardennen" en zijn vrouw, om haar oom te steunen, de vader van Jeanne-Marie. Het was dan 15 jaar geleden dat Jeanne-Marie verdwenen was.

Jeanne-Marie kwam niet meer terug van internaat in 1989. Ze was toen 22 en studeerde secretariaat in Charleville-Mézières. Achteraf bleek ze Fourniret op de trein te hebben ontmoet. Hij had zich voorgedaan als een zeer gelovig iemand en had haar zo kunnen overtuigen om af te spreken met hem en zijn vrouw. Ze zou nooit meer terugkeren van die ontmoeting.