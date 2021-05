Dilsers bedrijf Budé bouwt drie jaar na het WK-dorp nu ook het EK-dorp voor Sporza

Het was in 2018 een hele uitdaging voor de containerbouwer: drie verdiepingen hoog, met een overspanning van 18 meter, waar nog 1.000 kilogram gewicht aan moest gehangen worden. Maar dat is toen gelukt, en vandaar dat Budé na het WK-dorp nu ook het EK-dorp mag bouwen voor de live uitzendingen van Sporza.

Dat EK-dorp is voor 95 procent hetzelfde gebouw. Het was wel pas begin april duidelijk dat Budé het EK-dorp ook effectief mocht bouwen. En dat heeft uiteraard met de coronacrisis te maken.

De verschillende containerunits zijn in Dilsen-Stokkem gebouwd. En onder de VRT-toren moet nu alles gemonteerd worden. David Vaes:"Mijn schoonbroer is dat nu aan het opbouwen, hij is een echte voetballiefhebber, dus voor hem is dat een heel leuk project." Volgende week is Budé klaar met de opbouw van het EK-dorp.