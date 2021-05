Discriminatietoets homofobie op huurmarkt in Kortrijk

“We hanteren de discriminatietoets al lang voor mensen met een migratie-achtergrond maar voortaan doen we dat dus ook voor personen uit de LGTBI+-gemeenschap. Want ook zij worden gediscrimineerd, zoals een lesbisch koppel dat op een bepaald moment geen woning kon huren omwille van hun geaardheid”, zegt De Coene. “We sturen op hetzelfde moment een mail van een fictief heterokoppel en een fictief homo- of lesbisch koppel en kijken hoe hierop wordt gereageerd. Door zo'n toets kunnen we die wantoestanden in de toekomst misschien voorkomen.”