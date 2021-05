Eerste elektrische bus van De Lijn rijdt rond in Antwerpen, op lijn 17 tussen UZA en Brouwersvliet

"We willen voort gaan met de vergroening van ons bussenpark maar e-bussen zijn dubbel zo duur als een dieselbus. Deze bussen hebben ook nog een beperkte autonomie, ze kunnen zo'n 40 à 100 kilometer autonoom rijden. De nieuwe e-bussen die we zullen aankopen, zouden tot 250 kilometer kunnen rijden maar die afstand is ook afhankelijk van het feit of je in de winter rijdt en je bijv. de verwarming moet aanzetten of niet, want dan raakt de batterij ook sneller leeg. Maar de technologie staat niet stil en over enkele jaren zal een e-bus zeker zo'n 300 à 400 kilometer kunnen rijden zonder te laden. In Leuven rijden de e-bussen al sinds september 2020", zegt Schoubs.