In Brugge kan je nu je elektrische auto voor je huis op straat opladen

Mensen zonder oprit of garage konden thuis hun auto niet opladen, ze moesten daarvoor naar een publieke laadpaal of laadstation. Deze nieuwe regels maken het nu weer financieel een stuk interessanter. “Zeker voor wie zonnepanelen met een niet-terugdraaiende teller heeft”, zegt burgemeester Dirk De fauw (CD&V). “Maar wie geen oprit of garage heeft, moet de kabel op het openbaar domein leggen. Daarover bestaat geen wettelijk kader, maar in Brugge zorgen we nu voor een primeur”, zegt De fauw trots.

René Versluis heeft sinds vorig jaar een Tesla. Hij is één van de vele Bruggelingen die het probleem had aangekaart bij de stad. “Ik kocht deze wagen voor zijn prestaties en voor de fiscale voordelen, maar het laden van de wagen bleek al gauw een probleem. Om de hoek staat wel een snellader, maar die kost me tot 65 euro voor een oplaadbeurt terwijl me dit thuis maar 20 euro kost”, zegt Versluis, die dan ook gelukkig is met de oplossing. “Als dit niet mogelijk was geweest, had ik overwogen om hem te verkopen.”