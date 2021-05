Energieleveranciers zullen niet langer oude dure contracten automatisch mogen verlengen

Kamerlid Kris Verduyckt (Vooruit) werkte geruime tijd aan een voorstel om het probleem van 'slapende' contracten aan te pakken. Hij is tevreden dat het wetsvoorstel vandaag unaniem is goedgekeurd in de Kamercommissie Energie.

"Heel wat consumenten hebben een slapend contract zonder het te weten. Met deze wet kan iedereen zich, zonder veel moeite, opnieuw inschrijven in het tarief dat hij of zij wenst want in de toekomst zullen de leveranciers automatisch het meest voordelige contract suggereren. Een enorme stap naar een meer transparante energiemarkt in ons land."