Familie van tiener (18) uit Oostduinkerke die stierf na elektrocutie tijdens stage in Veurne in diepe rouw

Robbe studeerde aan het ’t Saam campus Cardijn in Diksmuide, het vroegere VTI. “We stonden allemaal perplex toen we maandagavond het nieuws hoorden”, zegt directeur Bart Laleman. “We hielden meteen crisisberaad. Normaal was er vandaag een daguitstap gepland: een fietstocht met de derde graad in de regio, maar we hebben die afgelast. We gaven de leerlingen de keuze of ze op school wilden zijn om te praten of liever thuis bleven. Ze hebben ervoor gekozen om thuis hun verdriet te verwerken."

Intussen is er zowel in 't Saam als in zijn vroegere school, de Gemeentelijke Basisschool in Koksijde, een rouwhoekje ingericht met een foto van Robbe.