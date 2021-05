Golden Globes onder vuur om gebrek aan diversiteit: "Terechte boycot", zegt Belgische regisseur Frederike Migom

Door diversiteit te promoten, winnen niet de beste films, acteurs of regisseurs, klinkt het bij critici, die de ophef overroepen vinden. Maar dat is volgen Migom naast de kwestie. "Ik vind dat iets heel raar om te zeggen want daarmee zeg je eigenlijk dat minderheden minder goede films maken." Het doel is volgens Migom wel om ruimte te creëren om gelijkheid teweeg te brengen.

"Die ruimte moet sowieso gecreeërd worden met wringen en duwen. Dat gaat akward zijn. Het is een groeiproces. We zijn te bang om de confrontatie aan te gaan, maar we moeten net meer durven praten en uit onze comfortzone durven stappen. Dat is niet altijd gemakkelijk, maar we moeten er wel door als we echte gelijkheid willen."