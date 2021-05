Gentse student-ondernemer valt in de prijzen met doe-het-zelf pakketten om zwembad te bouwen

Vanlangenhove is geen handige harry. “Zonder de hulp van mijn vader had ik dit niet kunnen uitwerken. Intussen laat ik me omringen door een professioneel team. Laten we zeggen dat mijn doorzettingsvermogen groter was dan mijn handigheid”, lacht de student-ondernemer. “Simpools”’ leverde intussen al 7 zwembaden. Het bedrijf draait amper 9 maanden na de opstart al een omzet van 150.000 euro.