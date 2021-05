OCMW van Gent kan vraag naar psychologische ondersteuning niet volgen, er zijn zelfs wachtlijsten

Steven Gillis werkt voor de dienst Gezondheid en Zorg van de stad Gent: "De 4 psychologen werken verspreid over de stad, per wijk. Die werken in wijkgezondheidscentra maar ook in laagdrempelige ontmoetingscentra zoals sociale kruideniers en organisaties die gelinkt zijn aan opbouwwerk." Het laagdrempelige is heel erg belangrijk, benadrukt Gillis, het is belangrijk dat iedereen psychologische hulp kan vinden.