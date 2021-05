Net bevrijde walvis kwam opnieuw vast te zitten in Londense Theems, dierenartsen lieten het dier inslapen

Zondagnacht werd de kleine walvis van zo'n 4,5 meter (volwassen dwergvinvissen kunnen tot negen meter lang worden) voor het eerst gezien in de rivier. Op dat moment was het kalf al voorbij Tower Bridge en het gekende centrum van Londen gezwommen. Gevaarlijke wateren voor een dwergvinvis want in de Theems is een pak minder voedsel te vinden dan in de open zee en ook de moeder van het kalf was nergens in de buurt te zien.