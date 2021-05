Wereldwijd gaan alarmbellen af na hacking strategische pijpleiding in VS: hoe veilig is ónze kritische infrastructuur?

Een pijpleiding kan zowat vergeleken worden met een auto, zegt specialist Filip Van den Abeele. "Vandaag is een personenwagen al meer een computer dan een mechanisch voertuig: in theorie is die niet afhankelijk van IT om te kunnen rijden, maar in de praktijk zien we dat auto's voor een steeds groter deel uit computers bestaan. Zo is het ook met pijpleidingen. Ook die steken vol elektronica: sensoren om de druk, de temperatuur, het debiet te meten, systemen om de corrosie op te volgen,...

Zonder overdrijven mag je stellen dat het IT-systeem van een pijpleidingennetwerk van 9.000 kilometer met de controlekamer bij het ruimteagentschap NASA te vergelijken is. Dat is een zenuwcentrum van schermen, computers, servers. Als je daar binnenraakt, kun je behoorlijk wat onheil aanrichten."