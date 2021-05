Tijdelijke burgemeester Sint-Truiden over "stap opzij" van Heeren: "Met ontslag komt chaos, daar heb ik geen zin in"

Hoe "officieel" Engelbosch Heeren vervangt is niet duidelijk. Is het eerder een regeling zoals het geval is als een burgemeester even met vakantie in het buitenland is, of worden (en welke dan?) er ook echt functies, taken en titels overgeheveld? "Morgen zitten we daar nog over samen", laat Engelbosch nog optekenen na het interview. Er wordt ook nog over gesproken of Heeren al dan niet haar (volledige) loon zal behouden tijdens haar afwezigheid. "Ik begrijp de gevoeligheden, er zal een fatsoenlijke regeling komen", aldus de waarnemend burgemeester.