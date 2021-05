Zin in een insectenchallenge? App om planten of dieren in 1 klik te herkennen is helemaal herwerkt

Ook de challenges komen erbij: "Bij deze mini-onderzoekjes speelt het competitie-element wat minder. De drempel is wat lager, het is een soort burgerwetenschapsproject waarbij je met andere natuurliefhebbers specifieke soorten gaat zoeken. Zo is er momenteel de meikever-challenge, waarbij je zoveel mogelijk foto's van meikevers ingeeft in ObsIdentify. Of je kan meedoen aan de egelchallenge of de lentezoemers." Je kan daarbij ook live de resultaten volgen van dit onderzoek.

Ook hier zijn er korte video's beschikbaar met wist-je-datjes, of met tips. In het geval van de egelchallenge kan dat een video zijn met tips om je tuin egelvriendelijk in te richten.