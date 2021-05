Het ziekenhuis Jan Portaels in Vilvoorde wil rookvrij ziekenhuis worden

"Vorige week lanceerden 12 Vlaamse ziekenhuizen een opvallende rookvrije oproep en daarop zouden we in het Jan Portaels-ziekenhuis van Vilvoorde graag op inspelen", zegt woordvoerster Helena Polfliet. "Die oproep past in het project rookvrije zorg. Dat wil zeggen dat de rokers vanaf het najaar enkel buiten de campus hun sigaret nog kunnen roken en dat de rookruimte niet meer aan de ingang in het zicht van onze patiënten en bezoekers staat", zegt Henena Polfliet nog.