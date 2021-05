Horeca-uitbaters Diest krijgen geld van de stad om artiesten te boeken: "Geen drank zonder klank"

“Naast de lokale middenstand hebben ook onze artiesten enorm geleden", vertelt schepen van cultuur Geert Cluckers. "We willen hen met dit project een stevige duw in de rug geven. Laat Diest weer een bruisende stad zijn." In totaal maakt Diest 5.250 euro vrij om 35 optredens te ondersteunen. Horecazaken krijgen 150 euro per optreden, maar de subsidie kan maximaal twee keer aangevraagd worden.