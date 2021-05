Ieper plaatst extra tafels in uitgaansbuurt om cafébezoekers veiliger op te vangen

Het was op de koppen lopen afgelopen weekend in de uitgaansbuurt van Ieper. Eén uitbater deed zijn zaak zelfs al wat vroeger dicht omdat hij de toestroom niet aankon. Eventjes werd er geopperd om het plein af te sluiten bij te grote drukte, maar dat gebeurt voorlopig niet. In de plaats zijn het stadsbestuur en de café-uitbaters overeengekomen om de populaire pleinen beter in te richten, met extra tafels en krijtcirkels waar bubbels van maximaal 10 mensen zijn toegelaten. De bedoeling is meer duidelijkheid te creëren. Het zal het ook gemakkelijker maken voor stewards en voor de politie om mensen aan te spreken wanneer ze zich niet correct aan de regels houden.