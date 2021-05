In woonzorgcentrum in Borsbeek, waar Indiase variant was opgedoken, is geen extra personeel besmet

Vandaag raakten de resultaten van extra testen bekend van het woonzorgcentrum Compostela in Borsbeek. Daar zijn afgelopen weekend vijf besmettingen vastgesteld, drie daarvan met de Indiase variant van het virus. Van die vijf besmette personen, zijn vier bewoners van het wzc en één personeelslid. Eén bewoner overleed.

Uit de testen die nu bekend zijn geworden, blijkt dat er geen besmettingen zijn bijgekomen bij het personeel of de vrijwilligers, wel bij één bewoner. In totaal zijn er nu vijf bewoners besmet, ze zijn allemaal van dezelfde afdeling en zitten in quarantaine op hun kamer. De bewoner die afgelopen weekend overleed, was besmet maar het is niet zeker of hij aan het virus overleden is want de bejaarde man had allerlei andere aandoeningen.