India kreunt onder dramatische tweede golf van COVID-19: hoe is de situatie zo uit de hand kunnen lopen?

Wordt COVID-19 veroorzaakt door het testen van 5G-technologie voor het nieuwe ultrasnelle mobiele internet? Het antwoord is uiteraard neen, maar die vraag is wel in alle ernst aan de orde op Indiase sociale media, nadat ze elders ook al een tijdlang virtueel de ronde had gedaan. In India valt de vreemde vraagstelling samen met een dramatische corona-uitbraak over vrijwel heel het land.