Indiase variant van het coronavirus duikt op in Oostende en Nieuwpoort

De Indiase variant van het coronavirus dook afgelopen weekend in ons land op in Borsbeek, in de provincie Antwerpen. Bij de bewoners en het personeel van een woonzorgcentrum werden 5 besmettingen vastgesteld. Eén van de patiënten, een bewoner die volledig gevaccineerd was, is overleden.

Gisteren raakte bekend dat de Indiase variant wellicht wijder verspreid is dan we denken. Uit een steekproef bleek dat er nog 19 gevallen zijn in ons land, in Antwerpen en Brussel. Nu dus ook voor het eerst in West-Vlaanderen.