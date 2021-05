Volkssterrenwacht Armand Pien in Gent krijgt als eerste in Vlaanderen camera die meteorieten opspoort

Het bewuste kleinood was toen uit de ruimte gevallen in de buurt van Gijzegem. En dat is geweten dankzij dat speciale camerasysteem. "Twee camera's waren actief in het Franse FRIPON-netwerk", zegt Philip Mollet van Volkssterrenwacht Mira in Grimbergen, Vlaams-Brabant. "Eentje in Ukkel en eentje in Noordwijk in Nederland. Er was ook een derde in Luik, maar daar was het bewolkt."

"We weten dus met zekerheid dat er eentje gevallen is in de regio rond Gijzegem. Camera's bedriegen niet. Maar we hebben de berekeningen moeten doen aan de hand van maar twee camera's. Visuele waarnemingen zijn ook belangrijk, want dan weet je dat er wel iets gebeurd is, dat er iets gevallen is. Maar camerabeelden zijn veel nauwkeuriger."