Gaza en Israël blijven elkaar bestoken: al 26 Palestijnen en 2 Israëli's omgekomen

Sinds gisteravond 18 uur plaatselijke tijd zijn al honderden raketten vanuit Gaza op het zuiden van Israël afgevuurd. Een vergelding voor Israëls "misdaden en agressie", zegt de Palestijnse islamistische organisatie Hamas, en de aanwezigheid van Israëlische veiligheidstroepen in en rond de Al-Aqsamoskee in Oost-Jeruzalem, een heilige plek voor moslims. Ook die andere groepering, Jihad, vuurt raketten af op Israël.

Veel van die raketten treffen geen doel, maar bij enkele aanvallen zijn 2 Israëli's om het leven gekomen. Het gaat om 2 vrouwen, ze kwamen op 2 verschillende plekken in de zuidelijke stad Ashkelon om. In diezelfde stad liggen ook al zeker 70 gewonden in het ziekenhuis. Hamas zelf beweert dat het in 5 minuten tijd 137 raketten op Ashkelon heeft afgevuurd. De stad ligt ten noorden van de Gazastrook.

Als reactie op de raketten vanuit Gaza is Israël gisteravond begonnen met delen van Gaza te bombarderen. Die bombardementen hebben de hele nacht geduurd en gaan ook vandaag voort. In Gaza is het aantal slachtoffers hoger dan aan Israëlische kant. Zeker 26 Palestijnen zouden om het leven zijn gekomen, volgens de Palestijnse hulpdiensten zijn daar zeker 9 kinderen bij. Volgens het Israëlische leger waren er bij die 26 doden zeker 16 "militanten".

Bekijk de reportage uit "Het Journaal":