Jeroen Meus en burgemeester Ridouani steunen broodzakkenactie Home-Start Domo Leuven

"Met deze broodzakkenactie willen we onze werking onder de aandacht brengen en zijn we ook op zoek naar extra vrijwilligers", voegt Hanne Gijbels er aan toe. "We hebben verschillende bakkers in het Leuvense gecontacteerd met de vraag of zij de komende weken onze broodzakken willen verdelen en daar is wel wat respons op gekomen. Om deze actie nog wat meer ruchtbaarheid te geven, hebben we ook enkele bekende Leuvenaars aangesproken. Jeroen Meus en Mohamed Ridouani wilden graag op de foto met onze broodzak om zo de actie wat meer in de kijker te zetten. Zij dragen onze organisatie een warm hart toe en wilden zich graag engageren", besluit Hanne Gijbels van Home-Start Domo Leuven.