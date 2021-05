Jongeman uit Wevelgem lag 22 dagen in coma na coronabesmetting: "Zonder het zorgpersoneel was ik nu niet aan het bellen met jou"

Geoffrey Verhaeghe uit Wevelgem is net 24 en raakte in maart besmet met corona. In het begin voelde hij zich enkel wat grieperig, maar zijn toestand werd steeds slechter. "Op een bepaald moment kon ik de trap niet meer op, ik was volledig buiten adem", vertelt Geoffrey op Radio 2. Hij werd opgenomen in het ziekenhuis van Kortrijk en werd al snel overgebracht naar het UZ van Leuven. Daar werd hij in coma gebracht en lag hij 22 dagen lang aan de hartlongmachine.