Hond of kat gechipt: kloppen jouw contactgevens nog? "Belangrijk om baasjes terug te vinden"

"We kunnen het niet vaak genoeg zeggen: link je rijksregisternummer aan de chip van je hond", zegt Wendy Kerselaers van Dierenbescherming Mechelen op Radio 2 Antwerpen. Eén op de vijf gechipte honden staat vandaag niet correct geregistreerd in de online database DogID. De campagne "Check je chip" roept diereneigenaars op om contactgegevens op de chip te controleren. "Als je huisdier wegloopt is het superbelangrijk dat alle gegevens up-to-date zijn. Dankzij het rijksregisternummer kunnen we baasjes altijd terugvinden. Ook als ze verhuizen."