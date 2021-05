Kruibeke zet jongeren in als Polder Rangers: "Peters en meters die verantwoordelijk zijn voor een stuk polder"

Volgens burgemeester Dimitri Van Laere (NV-A) zijn de polders van iedereen. Maar dat er ook rechten en plichten bijhoren, is niet genoeg gekend. Ook niet bij jongeren. "Na bepaalde uren mag je niet meer in de polders zijn. En dat merkten we onlangs toen we enkele jongeren betrapten. We dachten dat ze aan het sluikstorten waren, maar eigenlijk waren ze sluikstort aan het opruimen. Dat ze dat op verboden uren doen, willen we voorkomen. En dus gaan we sensibiliseren."