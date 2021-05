Limburgs parket vraagt strenge straffen voor 3 internetfraudeurs

De verdachten liepen tegen de lamp in de Mediamarkt in Hasselt, toen het personeel daar gemerkt had dat goederen werden afgehaald, die apart besteld waren en waar bij de bestellingen vreemde mailadressen met cijfers en letters of namen van overleden Nederlandse zangers vermeld waren. Die goederen waren betaald met overschrijvingen van rekeningen van phishing-slachtoffers uit onder meer Beringen, Hechtel-Eksel, Genk, Maasmechelen, Zutendaal, Nieuwerkerken en Pelt. De slachtoffers waren benaderd op 2dehands.be, waarbij ze vraag kregen om een IBAN-verificatie te doen via een link.