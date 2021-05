Liveblog: daling van het aantal besmettingen lijkt te vertragen, straks komt Overlegcomité samen

Viroloog Steven Van Gucht waarschuwde gisteren in "De wereld vandaag" op Radio 1 voor te vroege versoepelingen op het Overlegcomité. "Iedereen voelt dat we stilaan uit de crisis aan het geraken zijn, maar het maakt ons toch ook wat bezorgd", zegt hij. "We moeten toch nog wijzen op de risico's."



Volgens Van Gucht hebben veel mensen het afgelopen jaar hard gewerkt om niet besmet te geraken en anderen niet te besmetten. "Het is jammer om de laatste weken of maanden toch nog besmet te geraken als je vaccin op je ligt te wachten door nu te vroeg te versoepelen."

Zowel premier Alexander De Croo (Open VLD) als Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) maken zich sterk dat in het tweede deel van de zomer festivals gaan kunnen doorgaan, maar dat ziet Van Gucht niet zitten. "We pleiten ervoor om het aantal deelnemers beperkt te houden en met strenge voorwaarden", zegt hij. "Je kunt anders op korte tijd een grote verspreiding krijgen van nieuwe varianten."



Van Gucht benadrukt dat je pas voldoende beschermd bent na volledig vaccinatie. "Met de tweede inenting wordt de bescherming heel wat beter", zegt hij. "De tweede vaccinatie voor de doorsnee twintiger zal wellicht pas in augustus komen. Augustus lijkt ons dus te vroeg voor grote festivals."