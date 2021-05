Luc Sels herkozen als rector van de KU Leuven

Begin januari maakte Sels bekend dat hij een tweede termijn als rector ambieerde. Onder meer de thema's duurzaamheid, diversiteit en inclusie maakte hij tot de speerpunten van zijn campagne. Tytgat maakte zijn kandidatuur eind januari bekend in het magazine Knack, en bracht toen meteen zijn voorstel voor basisfinanciering voor onderzoeken naar buiten. Sels noemde dat al meerdere malen "weinig realistisch".

Ook het feit dat de KU Leuven terrein zou verliezen op andere Vlaamse universiteiten was een argument voor Tytgat om zich in de strijd te gooien. Daarop zei Sels dat hij in persoon misschien minder zwaar doorwoog in publieke debatten, maar dat juist het tegendeel waar is voor de universiteit zelf.

De kiesstrijd tussen de twee kandidaten verliep erg sereen, tot Tytgat vorige week van plagiaat beschuldigd werd. De toxicoloog zou in zijn visietekst een twintigtal passages vrijwel letterlijk uit andere documenten hebben overgenomen en niet altijd een correcte bronvermelding hebben gehanteerd, maakte studentenblad Veto bekend. Tytgat betwiste de aantijgingen formeel en kon naar eigen zeggen bewijzen dat hij wel overal de juiste bronnen had vermeld in zijn tekst.