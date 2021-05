Man uit Bree stept 500 km door Limburg: "Ik step door élke gemeente"

"Zes jaar geleden heb ik het steppen toevallig leren kennen", verklaart Breemans. "Dat is begonnen met een hobby en met kleine ritjes, zo eens van thuis naar de 'crèmezaak' en terug. Na een tijd heb ik veel mensen leren kennen die het ook doen, en is het een passie geworden." De stepcultuur in België is nog niet zo groot. In landen zoals Nederland, Duitsland, Tjechië en in de Scandinavische regio is het steppen al ingeburgerd. In sommige landen worden zelfs al wedstrijden georganiseerd.

Breemans legt de tocht af om geld in te zamelen voor vzw 't Kietelt, waar hij zelf oprichter van is. De vzw zet zich in voor kwetsbare kinderen en organiseert onder andere verjaardagsfeestjes. "De bedoeling is om toch een 250-tal kinderen te helpen", vertelt de Breeënaar. "Als we genoeg geld willen inzamelen, moet de uitdaging ook straf genoeg zijn. Vandaar dat we 500 kilometer gaan afleggen. We vertrekken op 17 juni en verwachten zo'n drie dagen onderweg te zijn. De bedoeling is om in elke gemeente in Limburg te passeren."